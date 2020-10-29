Hatay'da bin 810 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da düzenlenen operasyonlarda bin 810 adet Captagon hap ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ve ticaretini engellemeye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Antakya'ya bağlı Kuzeytepe Mahallesi'nde bir evde yapılan aramada 343 adet Captagon ve 3 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Şüpheli S.K. hakkında adli işlem yapıldı.

Ayrıca, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Narlıca Mahallesi uygulama noktasında bir araçta bin 467 adet Captagon hap ele geçirdi.

Ş.Ö., M.K. ve M.Y. isimli şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.