Hatay'da bin adet captagon ele geçirildi

Hatay'da bir araç içerisinden bin adet captagon ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde taşınacağı tespit edildi. KOM Şube Müdürlüğü ve Kumlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile ortak olarak yürütülen operasyon çerçevesinde araç, Kumlu ilçesinde durduruldu. Araçta jandarma narkotik köpeği "Kobra" ile yapılan adli aramada, bin adet captagon, 1 adet tabanca ve 6 adet 7,65 tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheliler Ş.K. ve R.Ş. gözaltına alındı.