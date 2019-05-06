Hatay'da "Bir Adımda Sen At" yürüyüşü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, LÖSEV farkındalığı için ‘Bir Adımda Sen At' yürüyüşü gerçekleşti.

LÖSEV ve Samandağ Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öncülüğünde ilçe merkezinde başlayan ve Hıdırbey Mahallesine kadar süren 6 kilometrelik yürüyüşe Samandağ Belediyesi Başkanı Refik Eryılmaz, Samandağ Emniyet Müdürü Duran Datlı, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Samandağ Zübeyde Hanım Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Ela Yüksek, "İyileşmiş bir lösemi hastası olarak Lösemili kardeşlerimize yardımı boynumun borcu olarak biliyorum. Okulumuzu Lösev'e kardeş okulu yaptık. İlçemizde ilimizde bir farkındalık yaratmayı amaçladık. Şuan Lösev'in en büyük amaçlarından bir tanesi Lösenti hastanemize tam ruhsat alabilmek. Umarız en kısa zamanda ruhsatı alabiliriz. İyileşmiş bir hasta olarak aslında gönüllülerimize okuyacağımız bir yazımız var" dedi.

Samandağ Zübeyde Hanım Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Yasemin Beyaz ise, “Lösemi hastalığıyla ilgili farkındalık oluşturmak amaçlı bir yürüyüş düzenlendi. Tişört ve şapka satışı yaptık. Maddi anlamda bir destek sağlamak istedik. Bu bizim için ilk oldu inşallah devamı gelir. Samandağ'da ilk defa bu katılımlı bir yürüyüş oldu. Desteklerin devamını diliyoruz” dedi.