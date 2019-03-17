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Hatay'da bir evin çatısı çöktü

Hatay’da sağanak yağış sonucu bir evin çatısı çöktü.

Hatay'da sağanak yağış sonucu bir evin çatısı çöktü. Ev çöktüğü sırada içeride kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.


Olay, Kırıkhan ilçesi Kodallı Mahallesi'nde meydana geldi. Sağanak yağışlar nedeniyle tek katlı bir evin çatısı çöktü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Olay sonrası evin içerisinde kimsenin olmaması derin bir nefes aldırdı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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