Hatay'da bir evin odunluğu yandı

Hatay’ın Hassa ilçesine bir müstakil evin odunluğunda çıkan yangın itfaiye ekiplerine söndürüldü.
Hatay'ın Hassa ilçesine bir müstakil evin odunluğunda çıkan yangın itfaiye ekiplerine söndürüldü.
Yangın, Hassa ilçesine bağlı Aktepe Mahallesinde bulunan müstakil evin odunluğunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ev sahipleri odunluktan alevlerin yükseldiğini görmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.