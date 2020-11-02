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Hatay'da bir kadın sokak ortasında erkeğe şiddet uyguladı

Hatay’da bir kadın, sokak ortasında erkeğe önce çantasıyla vurdu ardından da tokatlar savurdu.

Hatay'da bir kadın, sokak ortasında erkeğe önce çantasıyla vurdu ardından da tokatlar savurdu. Dakikalar süren tartışma kadının uzaklaşması ile son buldu.


Olay, Kırıkhan ilçesi Kanatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında tartışan bir kadın ve bir erkeği gören çevredekiler olayı amatör kamera ile kayda aldı. Dakikalar süren tartışmada kadın, karşısında bulunan erkeğe çantasıyla vurdu. Birkaç defa da tokatlar savuran kadına karşı erkek herhangi bir girişimde bulunmazken, kadının uzaklaşmasıyla olay son buldu.


Öte yandan, dün Belen ilçesinde ise bir damat geline şiddet uygulayarak gözaltına alınmıştı.

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