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Hatay'da bir mahalle karantinaya alındı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Hıfzıssıhha kurulunca, bir mahalle 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Hıfzıssıhha kurulunca, bir mahalle 14 gün süreyle karantinaya alındı.


Kırıkhan ilçesi Hıfzıssıhha kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Cintepe Mahallesi 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi. Karar üzerine Cintepe mahallesinde giriş ve çıkış jandarma ekiplerince kapatıldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi bağlı ekipler ise mahallede içerisinde genel ilaçlama çalışması başlattı.

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