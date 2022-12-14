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Hatay'da bisiklet ve gıda maddesi çalan hırsızlar tutuklandı

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde elektrikli bisiklet çalan şüpheli ile bir iş yerinden gıda maddesi çalan zanlı tutuklandı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde elektrikli bisiklet çalan şüpheli ile bir iş yerinden gıda maddesi çalan zanlı tutuklandı.


Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri hırsızlık olaylarının önlenmesi ve şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Antakya Emek Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın girişinden elektrikli bisiklet çalındı. Ekipler yaptığı kamera incelemesi sonucu olayın şüphelisinin S.G. olduğu tespit edildi. Şüpheli, Altınçay Mahallesi'nde yaya olarak yakalandı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Ayrıca, Haraparası Mahallesi'nde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayında 20 bin TL değerinde 50 bidon zeytin, 55 kilogram zeytinyağı, 30 kilogram ceviz, 40 kilogram biber salçası ve 10 kilogram çökelek çalındı. Yapılan kamera incelemesi sonucu olayın şüphelisinin A.S. olduğu tespit edildi. A.S., yakalanarak gözaltına alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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