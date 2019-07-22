Hatay'da bitki örtüsü yangını

Hatay'ın Defne ilçesinde bitki örtüsü yangını çıktı. Yangında yaklaşık 2 hektarlık alan kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Dursunlu Mahallesi'nde villalara yakın alanda henüz bilinmeyen nedenle bitki örtüsü yangını çıktı. Yangına Defne Belediyesi İtfaiye Ekipleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederken, bir iş makinesi de yol açılması için destek verdi. Yangın dört koldan yapılan müdahale ile söndürüldü.

2 hektarlık alanın kül olduğu yangınla ilgili inceleme başlatıldı.