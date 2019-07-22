İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatay'da bitki örtüsü yangını

Hatay’ın Defne ilçesinde bitki örtüsü yangını çıktı.

Hatay'ın Defne ilçesinde bitki örtüsü yangını çıktı. Yangında yaklaşık 2 hektarlık alan kül oldu.


Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Dursunlu Mahallesi'nde villalara yakın alanda henüz bilinmeyen nedenle bitki örtüsü yangını çıktı. Yangına Defne Belediyesi İtfaiye Ekipleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederken, bir iş makinesi de yol açılması için destek verdi. Yangın dört koldan yapılan müdahale ile söndürüldü.


2 hektarlık alanın kül olduğu yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.