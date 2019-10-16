Hatay'da 'bomba' paniği

Hatay'da şüpheli poşet alarmı paniğe neden oldu.

İskenderun ilçesi, Cumhuriyet Meydanı'nda ATM'lerin olduğu alanda bulunan şüpheli poşet için bomba ihbarı yapıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, meraklı kalabalık polis tarafından uzaklaştırıldı. Meydan yolu trafiğe kapatılırken, bomba imha uzmanının kontrol ettiği poşetin içerisinden dondurulmuş gıda maddeleri çıktı.

Olay sonrası çevredekiler rahat bir nefes alırken, ekipler poşetin kime ait olduğunu öğrenmek için çalışma başlattı.