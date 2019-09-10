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Hatay'da buğday yüklü gemide yangın paniği

Hatay’ın İskenderun ilçesinde limanda demirli bulunan buğday yüklü bir gemide yangın çıktı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde limanda demirli bulunan buğday yüklü bir gemide yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 5 saatlik çalışması ile söndürüldü.


İskenderun ilçesi Azganlık mevkiinde bulunan özel bir liman işletmeciliği firmasına ait limanda demirli bulunan buğday yüklü olduğu belirtilen bir gemide gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.


Gemi personeli ve liman görevlileri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Geminin kazan dairesinden başladığı değerlendirilen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler ve dumanlar yükselen gemideki yangın olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına aldı.


Alevlerin kontrol altına alınması sonrasında itfaiye ekipleri bir süre daha olay yerinde soğutma çalışması yaptı. Yangında ölen veya yaralanan olmadığı öğrenilirken, buğday yüklü gemide hasar meydana geldi.


Ekipler yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı.

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