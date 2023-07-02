Hatay'da çadır yangını etrafa sıçramadan söndürüldü

Hatay’ın Defne ilçesinde depremzede vatandaşların kaldığı çadırda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Hatay'ın Defne ilçesinde depremzede vatandaşların kaldığı çadırda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın, Defne ilçesi Gümüşgöze Mahallesi'nde çıktı. Çadırdan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını etrafa sıçramadan söndürdü.
Öte yandan yanan çadır kullanılamaz hale geldi. Tedbir amaçlı soğutma çalışmaları ilerleyen saatlerde devam etti.