Hatay'da çadırda çıkan yangın araçlara da sıçradı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çadırda çıkan yangın araçlara sıçrarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Kırıkhan ilçesi E5 karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, deprem sonrası vatandaşların kurduğu çadırlarda yangın çıktı. Çıkan yangın araçlara da sıçradı. Yangında bir minibüs ve çadır kullanılamaz hale gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.