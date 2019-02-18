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Hatay'da cep telefonu kaçakçılarına 9 tutuklama

Hatay’da cep telefonu kaçakçılara yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişiden 9’u tutuklandı.

Hatay'da cep telefonu kaçakçılara yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişiden 9'u tutuklandı.


Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde 13 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada 12 adet kaçak cep telefonu, 12 adet sim kartı, 12 adet hafıza kartı, bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüphelilerden 9'u tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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