İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatay'da cephanelik çevresinde yangın

Hatay’da askeri cephaneliğe yakın noktada çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hatay'da askeri cephaneliğe yakın noktada çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.


Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan askeri cephanelik çevresinde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının cephanelik çevresinde çıktığını gören vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve askeri itfaiye yangına müdahale etti.


Yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. İtfaiyenin ve askeri personelin erken müdahalesi ile facianın eşiğinden dönüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.