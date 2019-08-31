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Hatay'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Hatay’ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangında 2 hektara yakın alan kül oldu.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Amanos Dağları eteklerindeki Kisecik Mahallesi'nde bir meyve bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede ormanlık alana sıçradı. İki helikopter ve 7 arazözle müdahale edilen yangın ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.


Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangın sonrası 2 hektara yakın alan kül oldu.

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