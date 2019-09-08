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Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay’ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Akbez Mahallesi'nde bulunan ormanlık arazideki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle hızla ormana yayıldı. Yangına 2 helikopter, 6 arazöz, 3 su tankı, 1 dozer ve çok sayıda itfaiye eri müdahalede bulundu. Yangın 2 saatin sonunda güçlükle kontrol altına alındı.


Yangında 3 hektarlık ormanlık alan, 1 hektarlıkta zeytinlik alan kül olurken, alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

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