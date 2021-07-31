İhlas Haber Ajansı

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Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.


Alibeyçağıllı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 10 arazöz, 5 su tankı, 6 dozer, iş makineleri ile 100 yer işçisi sevk edildi.


Günün ilk ışıklarıyla helikopterle de müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.


Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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