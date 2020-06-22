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Hatay'da çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü

Hatay’ın Erzin ilçesinde ormanlık alanında çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü.

Hatay'ın Erzin ilçesinde ormanlık alanında çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü.


Erzin ilçesi Amanos Dağları eteklerinde Yoncadüzü mevkiinde akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Dörtyol ve Erzin Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri 1 helikopter, 3 arazöz, 1 su tankı ve iş makinalarıyla müdahale etti. Söndürme ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam eden bölgede yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

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