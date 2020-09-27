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Hatay'da çıkan orman yangınları söndürüldü

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde iki ayrı yerde çıkan orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki ayrı yerde çıkan orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.


İlçeye bağlı Kuzuculu Mahallesi yakınlarında ve Karakese Mahallesi Çökek Yaylası mevkisinde ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Her iki yangına 5'er arazöz, 2'şer su tankı, çok sayıda yangın söndürme işçisi ve havadan ise 1 helikopter ile müdahale edildi.


Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekiplerinin kontrollü ve hızlı çalışması ile çıkan orman yangınları kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yangınlarda yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

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