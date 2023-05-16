İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hatay'da çıkan yangında bazı çadırlar kullanılamaz hale geldi

Hatay’da bir çadır kentte çıkan yangında bazı çadırlar yanarak kullanılamaz hale geldi.

Hatay'da bir çadır kentte çıkan yangında bazı çadırlar yanarak kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, merkez Antakya ilçesine bağlı Akevler Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından kurulan çadır kent içerisindeki bazı çadırlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü. Yangında çadırların bazıları kullanılamaz hale geldi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.