Hatay'da cinsel içerikli ürün operasyonu

Hatay'da emniyet ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık suçları kapsamında yaptığı çalışmada Merkez ilçesinde bir depoda yapılan aramada 4 bin 440 adet (150 ml. kutu içerisinde) gümrük kaçağı cinsel içerikli içecek, 360 adet (30 ml. şişe içerisinde) gümrük kaçağı cinsel içerikli içecek, 4 bin 752 paket gümrük kaçağı cinsel içerikli çikolata, 36 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak G.K. isimi şüpheli gözaltına alındı.