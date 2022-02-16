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Hatay'da çizgili sırtlan fotokapana takıldı

Hatay’da nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan fotokapanla görüntülendi.

Hatay'da nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan fotokapanla görüntülendi.


Hatay Tabiatı Koruma Derneği, 2016 yılından bu yana çizgili sırtlanın yayılış durumu ve ekolojisini belirlemek için çeşitli çalışmalar yapıyor.


Daha önce kaydı alınan Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı arasındaki Bozkır ve Leçelik bölgeleri ve alanlarında kurulu fotokapanlar ile çizgili sırtlanlarla ilgili izleme ve koruma çalışmaları sürüyor.


Son olarak Kırıkhan bölgesinde bir çizgili sırtlanın görüntüsü fotokapanla kaydedildi.

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