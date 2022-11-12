Hatay'da "Çök Kapan Tutun" tatbikatı

Türkiye genelinde ilk kez uygulanan "Çök Kapan Tutun" tatbikatı Hatay’da da saat 18.
Türkiye genelinde ilk kez uygulanan "Çök Kapan Tutun" tatbikatı Hatay'da da saat 18.57'de gerçekleştirildi.
Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da yaşlı vatandaşlar, evlerinde tatbikata eşlik ettiler. Deprem anonsunun ardından “Çök-Kapan-Tutun” taktiğiyle yaşlı vatandaşlar kendilerini korumaya aldı.
Deprem tatbikatına evlerinde eşlik eden yaşlılar , AFAD ekiplerinin vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda “Çök-Kapan-Tutun” hareketleriyle kendilerini korumaya aldıklarını söylediler.