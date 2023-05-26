Hatay'da DEAŞ operasyonu: 6 tutuklama

Hatay'da polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri terör örgütü DEAŞ yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışması çerçevesinde İskenderun ve Belen'de örgüt üyesi olan M.H., M.E.A., A.R., A.S.H., A.A.A ile A.E.A. tespit edildi. Tespit edilen şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.