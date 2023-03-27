Hatay'da Defne Devlet Hastanesi'nin inşa çalışmaları gece gündüz devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Mart'ta temelini attığı, Hatay Defne Devlet Hastanesi'nin inşa çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da çok sayıda binanın yanı sıra kamu hastaneleri de zarar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart'ta Hatay'ın İskenderun ilçesinde "Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni"nde Defne Devlet Hastanesi'nin de temelini atmıştı. Defne ilçesi Bostancık Mahallesi'nde inşasına başlanan hastanede hummalı bir çalışma yürütülüyor. Çok sayıda iş makinesi ve kamyon 24 saat aralıksız çalışıyor. 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'nin 2 ay içinde tamamlanması hedefleniyor. 66 dönümlük vakıf arazisinde yürütülen çalışmalar havadan da görüntülendi.

"Cumhurbaşkanımıza minnettarız"

Çalışmaları takip eden Bostancık Mahalle Muhtarı Sabri Sarıoğlu, mahallede 3 bina yıkıldığını, can kaybının ise 2 olduğunu belirtti.

Başka yerlere göre depremi az hasarlı atlattıklarını dile getiren Sarıoğlu, “Hastanenin buraya yapılmasına emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Emek ve yatırımlarından dolayı Cumhurbaşkanımıza minnettarız. Toplu temel atma törenlerinde küçük bir alan yapılır sonra kaldırılır. Burayı gelip görsünler ciddi bir çalışma var, 2 ay içinde açılış yapılacak. Burası bir vakfındı 66 dönümdü. Defne'ye yakışır bir hastane olacak. Ekipler ara vermeden gece bile çalışıyorlar. Mahalle ve Defne'ye değer katacak. Hastane merkezi bir yere yapılıyor” dedi.