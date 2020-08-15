Hatay'da demir dolandırıcılığı şüphelisi 6 kişi gözaltına alındı

Hatay'dan Şırnak'a götürülmesi gereken 400 bin lira değerindeki 108 ton demiri satmaya çalışan 6 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Şırnak ilinde bir vatandaşın yapmış olduğu müracaatta, Hatay İskenderun ilçesinden 400 bin lira değerinde 108 ton demir aldığını, kendisine gelmesi gereken 4 tırda yüklü olan demirin nakliye firmasını ayarlayan şahıs tarafından farklı kişilere daha satıldığını ve dolandırıldığını beyan etmesi üzerine Hatay İl Emniyet Asayis Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği çalışma başlattı.

Ekipler bahse konu demirlerin 82 tonunu Antakya'da, 26 tonu ise Payas ilçesinde ele geçirdi. Dolandırıcılık olayla ilgili 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.