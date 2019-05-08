Hatay'da deniz ve sahil temizliği başladı

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay'ın denize kıyısı olan ilçelerinde her yıl gerçekleştirdiği deniz ve sahil temizlik çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sahil şeridinde gerçekleştirilen temizlik çalışmaları, sahillerde 85 personel ve 2 kum eleme makinesi ile devam ederken, aynı zamanda denizde iki adet deniz yüzeyi temizlik teknesi de çalışmalara destek veriyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, sahillerin ve denizin temizliği, deniz canlıların yaşamlarının korunması ve nesillerinin devamlılığının sağlanması hedefi ile 2015 yılından itibaren gerçekleştirilen çalışmalarda şimdiye kadar 4 bin ton atık toplandığı kaydedildi.

Deniz ve sahillerde başlayan ve Kasım ayına kadar düzenli olarak devam etmesi planlanan çalışmalarla ilgili bilgi veren Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bayram Öksüz, vatandaşlara seslenerek deniz ve sahillerin özellikle yaz aylarında dışarı açılan kapısı olduğunu ifade etti. Hatay'ın tanıtılmasına ve ziyaretçi çekmesine vesile olacak deniz ve sahillerin turizm zenginliği olduğunu belirten Öksüz, her Hataylının sahilleri temiz tutma konusunda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Sahilleri kullanan vatandaşların ambalaj atığı ve her çeşit çöpü sahile bırakmamaları ve atıkları mutlaka çöp kutularına atmaları gerektiğine dikkat çeken Öksüz, bu uygulamanın Hatay'ın simgesi haline gelen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan deniz kaplumbağaları, kum zambağı, İskenderun kertenkelesi ve Akdeniz foku gibi canlıların nesillerini devam ettirmesi konusunda hayati önem arz ettiği belirtti.