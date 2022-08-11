Hatay'da denize düşen oğlunu kurtarmak isteyen baba boğuldu

Hatay'ın Arsuz ilçesinde denize düşen oğlunu kurtarmak için suya giren baba, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Arsuz-İskenderun yolu üzerindeki dalgakıranda oynayan Nejdet Kaynak (13), dengesini kaybederek denize düştü. Durumu fark eden baba Abdulkadir Kaynak, oğlunu kurtarmak için suya atladı. Bir süre suda çırpınan baba ve oğlu, çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılarak kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Baba Abdulkadir Kaynak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nejdet Kaynak'ın ise tedavisi sürüyor.