Hatay'da depolar yıkılıp dağıtım zinciri bozulunca, çiftçilerin mahsulleri ellerinde kaldı

Limon üreticisi Sabahattin Satmaz, "Böyle devam ederse 150 bin ton limon heder olacak. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, tarımsal faaliyetleri de etkiledi. Bölgedeki şehirlerde üretim devam etse de dağıtım zincirinin bozulması sebebiyle çiftçilerin mahsulleri ellerinde kaldı. Depremden en çok etkilenen yerlerden biri olan Hatay'da limon üreticiliği yapan çiftçi Sabahattin Satmaz, kendisine ait arazide 150 ton limon bulunduğunu fakat aracı bulamadıkları için hepsinin çürüyüp gideceğini kaydetti. Arsuz ilçesi genelinde birçok çiftçinin ortak sorununun bu olduğunu belirten Satmaz, kentteki toplam 150 bin ton limonun heba olmaması için yetkililerden yardım istedi. Öte yandan, şehirdeki çiftçiler, geçen ay Adana ve Mersin'den 75 ton limon alan İstanbul Büyükşehir Belediyesini ve marketlerinde limon suyu satan Tarım Kredi Kooperatiflerini Arsuz'daki üreticilere destek olmaya davet etti.

“Böyle devam ederse 150 bin ton limon heder olacak”

Limon üreticisi Sabahattin Satmaz, “Ancak ihracatçılar bunu kaldırır, şu anda Arsuz'da 200 bin tona yakın limon var. Bu limonu Türkiye'de tüketmek mümkün değil. İhracatçılara, büyüklerimize sesleniyoruz; bize sahip çıkarsanız limonların hepsini satarız. Sıkıntımız şu; ihracatçıların hepsi Antakya'dan. Antakya'daki bütün ambarları çöktü. Belki de kendileri de vefat etmiştir, bilmiyorum. Onun için artık buraya gelen giden olmayınca bizim limonlarımız dalında kaldı. Bunu piyasada tüketmek mümkün değil. Bize sahip çıkın. İhracatçılara ve büyüklerimize sesleniyoruz; bize sahip çıkın, limonlarımızı satalım, ayakta duralım ve üretime devam edelim. Eğer bu sorun devam ederse, benim bahçemdeki 150 ton limon heder olacak. Bende 150 ton var ama Arsuz'da 150 bin ton kadar limon var ve hepsi dallarında duruyor” diyerek yetkililere seslendi.

İBB, Adana ve Mersin'den 150 bin ton limon almıştı

Arsuz'daki çiftçiler, geçen ay İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Adana ve Mersin'den 150 bin ton limon alındığını ve 35 bin ihtiyaç sahibine dağıtıldığını hatırlattı. Çitfçiler, İBB'yi Hatay'daki limon üreticilerine de aynı şekilde destek olmaya davet etti.

Çiftçiler, Tarım Kredi Kooperatiflerine de seslendi

Dağıtım ağındaki sorunun devam etmesi halinde Arsuz'daki 150 bin ton limonun dallarında çürüyeceğini söyleyen çiftçiler, Tarım Kredi Kooperatiflerine de seslendi. Kooperatiflerde satılan limon sularını örnek gösteren çiftçiler, limonlarının satın alınarak bu şekilde değerlendirilebileceğini ve üreticilerin de bu sayede ayakta kalabileceğini belirtti.