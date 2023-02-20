Hatay'da deprem sonrası ev yan yattı, facia ucuz atlatıldı

Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören bir bina, bu akşam Hatay merkezli peş peşe meydana gelen depremlerle birlikte büyük bir gürültüyle yan yattı. O sırada oradan geçen vatandaşlar ve araçlar olmaması sayesinde facia ucuz atlatıldı. Bir vatandaş, "Tam arabamı çalıştıracaktım, o sırada deprem oldu. Neredeyse araba devriliyordu. Bina yan devrildi, ortalık toz duman oldu" dedi.