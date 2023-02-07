İhlas Haber Ajansı

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Hatay'da depremden 30 saat sonra enkazdan 1 kadın sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde yıkılan binaların enkazından yaklaşık 30 saat sonra 1 kadın yaralı kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yıkılan binaların enkazından yaklaşık 30 saat sonra 1 kadın yaralı kurtarıldı.


Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan olmak üzere 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde yaşanan depremlerin ardından Hatay'ın Güzelburç Mahallesi'nde bulunan 600 Evler Sitesi'ndeki bir binanın enkazı altında kalanlar olduğu tespit edildi. AFAD koordinesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, enkazdan 1 kadın yaralı olarak çıkarıldı. Bölgede ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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