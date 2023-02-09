İhlas Haber Ajansı

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Hatay'da depremzedeler için çadır ve yemek dağıtımları başladı

Kahramanmaraş merkezli 7.

7 büyüklüğünde yaşanan depremde vatandaşların yaraları sarılmaya çalışılıyor. Hatay'ın Defne ilçesinde kurulan çadırlarda depremzedelerin konaklama ihtiyacı giderilirken, günde üç öğün sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.


Geçtiğimiz Pazartesi günü sabah saatlerinde 7 büyüklüğünde yaşanan depremde, en fazla yıkımın yaşandığı Hatay'da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi için çadırlar kurulurken, ısıtıcı ve battaniye dağıtımı yapıldı. Farklı şehirlerden gelen birçok ekibin katılımıyla binlerce kişilik yemek dağıtımı yapılırken, üç öğün sıcak yemek verildiği öğrenildi.

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