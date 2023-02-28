Hatay'da depremzedelerin hasar tespit çalışması başladı

Hatay'da depremde zarar gören araç ve işyeri hasar tespit çalışmaları başladı. Depremde işyeri ve araçları hasar alan depremzedeler, bir okulun bahçesinde kurulan hasar tespit çadırı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli gerçekleşen depremlerde araçları hasar gören sürücüler için işyeri sahipleri yıkılan dükkan ve araçların hasar tespit kayıtları alınmaya başlandı. Araçların hasar tespiti için Defne ilçesi Sümerler Mahallesi Şükrü Güçlü Caddesi'ndeki Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi'nin bahçesinde Afet Koordinasyon Merkezi çadırı kuruldu. Deprem sebebiyle araçları hasar gören depremzedeler çadır önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

“Hepimize geçmiş olsun”

Hasar tespit çalışması için gelen vatandaşlar, “Deprem nedeniyle oluşan zararın kayıtlarını tutturmak için buraya geldik. Hepimize geçmiş olsun” diye konuştu.

“Burada araç ve işyerleri için hasar tespit tutanağı tutuluyor”

AFAD gönüllüsü görevli öğretmen Aslan Talay, “Vatandaşlar bu noktaya deprem nedeniyle yıkılan işyeri ve araç hasarı için geliyor. Burada araç ve işyerleri için hasar tespit tutanağı tutuluyor. İtfaiye, nüfus müdürlüğü gibi birçok alanda burada çalışmalar yapıyoruz. Vatandaşlarımız buralara gelerek hasar kayıtlarını yaptırsınlar. Devletimiz hafta sonu dahil vatandaşlar için hizmet veriyor” dedi

Öte yandan, çalışmaların hafta sonu olmak dahil olmak üzere devam edeceği bildirildi.