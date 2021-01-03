Hatay'da desteklenecek 13 ürün belli oldu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınce yürütülen Milli Tarım Projesi kapsamında Hatay'da havza bazında desteklenecek ürünler belli oldu.

Bitkisel üretim faaliyetlerinin planlanması, toprakların boşa ekilmemesi, üretilen ürünlerin elde kalmaması ve arz talep dengesizliğinin yaşanmaması için hayata geçirilecek bu model ile belirlenen 15 tarım havzasında 13 ürünün üretimi desteklenecek.

Havza bazlı destekleme uygulamaları kapsamında, Türkiye'de arz açığı bulunan, stratejik ve bölgesel açıdan, insan beslenmesi, sağlığı ve hayvansal üretim açısından önem arz eden buğday, arpa, mercimek, dane mısır, yulaf, nohut, pamuk, soya, yağlık ayçiçeği, zeytinyağı, patates, soğan (kuru) ve yem bitkilerinden oluşan 13 ürüne ilişkin bölgeler tek tek değerlendirilerek belirlendi.

Hatay'da 15 havzada üretimi desteklenecek ürün listesi şöyle:

Altınözü: Buğday, mısır (dane), pamuk (kütlü), mercimek, yem bitkileri, zeytin - zeytinyağı, soğan (kuru)

Antakya: Buğday, mısır (dane), pamuk (kütlü), soya, ayçiçeği (yağlık), yem bitkileri, zeytin - zeytinyağı, patates, soğan (kuru)

Arsuz: Buğday, mısır (dane), pamuk (kütlü), yem bitkileri, zeytin - zeytinyağı, soğan (kuru)

Belen: Buğday, mısır (dane), pamuk (kütlü), nohut, yem bitkileri, zeytin -zeytinyağı, soğan (kuru)

Defne: Buğday, mısır (dane), yem bitkileri, zeytin - zeytinyağı, soğan (kuru)

Dörtyol: buğday, mısır (dane), yem bitkileri, zeytin - zeytinyağı, soğan (kuru)

Erzin: arpa, buğday, mısır (dane), ayçiçeği (yağlık), yem bitkileri, zeytin - zeytinyağı

Hassa: Arpa, buğday, mısır (dane), pamuk (kütlü), yem bitkileri, zeytin - zeytinyağı

İskenderun: Arpa, buğday, mısır (dane), yem bitkileri, zeytin - zeytinyağı, soğan (kuru)

Kırıkhan: Buğday, mısır (dane), pamuk (kütlü), nohut, soya, ayçiçeği (yağlık),yem bitkileri, zeytin - zeytinyağı

Kumlu: Buğday, mısır (dane), pamuk (kütlü), nohut, soya, yem bitkileri, zeytin - zeytinyağı, patates, soğan (kuru)

Payas: Buğday, mısır (dane), yem bitkileri, zeytin - zeytinyağı

Reyhanlı: Buğday, mısır (dane), pamuk (kütlü), nohut, soya, yem bitkileri, zeytin - zeytinyağı, patates, soğan (kuru)

Samandağ: Buğday, yem bitkileri, zeytin - zeytinyağı, patates, soğan (kuru)

Yayladağı: Arpa, buğday, mısır (dane), nohut, yem bitkileri, yulaf, zeytin -zeytinyağı