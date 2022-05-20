Hatay'da dikkatsizliğin yol açtığı kazalar kamerada

Hatay'da nisan ayında dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Hatay'da son dönemde meydana gelen kazalara ilişkin KGYS kameralarına yansıyan görüntüler, dikkatsizlik ve kural ihlallerinin yol açtığı trafik kazalarını gözler önüne serdi. Görüntülerde caddelerin kesiştiği noktada kavşağa kontrolsüz giren araç sürüsü ile motosiklet sürüsünün çarpışma anı ve trafik ışıklarına hızla gelen motosiklet sürücüsünün yayaya çarpması görülüyor.