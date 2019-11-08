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Hatay'da dilenci operasyonu

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından, vatandaşların dini duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından, vatandaşların dini duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.


Operasyonla, çarşı merkezi başta olmak üzere cami önleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu kavşak ve caddelerde vatandaşlardan para dilenen yabancı uyruklu kişiler yakalandı.


Zabıta müdürlüğüne götürülen 4 dilencinin üzerinden 200 TL para çıktı. Haklarında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde yasal işlem uygulanan dilenciler, 153'er lira idari para cezası uygulanarak, ilçe dışına gönderildi.


Kırıkhan Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Mazlum yaptığı açıklamada, vatandaşların iyi niyetini suistimal etmek isteyen dilencilere yönelik operasyonların devam edeceğini söyledi.

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