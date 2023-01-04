Hatay'da doğal afetlerde hızlı müdahale tatbikatı

Hatay'da Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM) ekipleri, kent genelinde yaşanabilecek doğal afetlerde birimlerin hızlı ve doğru müdahalesini sağlamak ve koordinasyonu artırmak için tatbikat düzenledi.

Habersiz olarak yapılan çağrı ile başlayan tatbikata itfaiye daire başkanlığı, zabıta daire başkanlığı, çevre koruma ve kontrol daire başkanlığı, park bahçe ve yeşil alanlar daire başkanlığı ve fen işleri daire başkanlığına bağlı ekipler ile Hatsu genel müdürlüğü ve 112 sağlık çalışanları katılım gösterdi.

Büyükşehir hizmet binalarında gerçekleştirilen aşırı yağış, sel baskınları ve deprem tatbikatlarında AKOM'dan birimlere senaryo gereği ihbar mesajı gönderildi.

İhbar mesajını alan birimler bulundukları yerden hızlı bir şekilde hareket ederek olay yerine çok kısa süre içerisinde yetişmek için çabaladı. Tatbikatta tahliye edilecek personellerin güvenli yerlerde toplanması sağlandı.

Ekiplerin afet bölgesine hızlı, etkin bir şekilde ulaşması ve müdahalesinin canlandırılmasının ardından tatbikat sona erdi.