Hatay'da dolandırıcılık operasyonu

Hatay'da banka ve kredi kartı hesapları ile dolandırıcılık yapan 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, banka ve kredi kartı hesaplarını toplayan ve dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Antakya ve Defne'de bulunan 7 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 11 telefon, 17 sim kart, 3 hard disk, 1 laptop, 6 taşınabilir bellek, 1 hafıza kartı, 30 banka ve kredi kartı ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 5 kişi gözaltına alınırken haklarında adli işlem yapıldı.