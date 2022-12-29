İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hatay'da dolandırıcılık ve fuhuş operasyonu: 2 tutuklama

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yağma, dolandırıcılık, fuhuşa teşvik ve aracılık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı, 2’si tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yağma, dolandırıcılık, fuhuşa teşvik ve aracılık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler İskenderun Çay mahallesinde meydana gelen yağma, dolandırıcılık, fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama olayının şüphelilerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada 2'si kadın 4 şüpheli belirlenerek yakalandı.


Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. ile İ.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.