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Hatay'da 'dört ayaklı inşalar' olarak bilinen kişi trafik kazasında öldü

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, nörolojik hastalık nedeniyle ellerini kullanamadan yürümeyen ‘dört ayaklı inşalar’ ve ‘Maymun kardeşler’ diye tanınan Hüseyin Ulaş (43) kuzeninin kullandığı otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, nörolojik hastalık nedeniyle ellerini kullanamadan yürümeyen ‘dört ayaklı inşalar' ve ‘Maymun kardeşler' diye tanınan Hüseyin Ulaş (43) kuzeninin kullandığı otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybetti.


Kaza, Kırıkhan ilçesine bağlı Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre,1 H.R.U (21) kullandığı 10 DR 200 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda, amca oğlu olan Hüseyin Ulaş (43)'a çarptı. Hüseyin Ulaş kaza yerinde hayatını kaybetti. Ulaş'ın cesedi Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Hayatını kaybeden Hüseyin Ulaş, 2005 yılında İngiliz ve Alman bilim adamlarının araştırma konusu olmuştu. Hüseyin Ulaş ve kardeşleri nörolojik rahatsızlık nedeniyle ellerini kullanamadan yürüyemedikleri için çevrede ‘dört ayaklı insan' ve ‘maymun kardeşler' olarak biliniyordu.

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