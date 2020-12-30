Hatay'da Dostluk Ormanı uluşturuldu

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan sosyal uyum çalışmaları nedeniyle düzenlenen programa AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Şanverdi ve Abdulkadir Özel'de katılarak Suriyeliler ile birlikte Hayata Destek Dostluk Ormanı oluşturdu.

Belen ile Kırıkhan ilçeleri arasında kalan ve daha önce yanan alanı yeşillendirmek için yoğun bir çaba sarf eden Hayata Destek Derneği Hatay İl Temsilciliği, Antakya Orman İşletme Müdürlüğünün destekleri ile bu projelerinin ilk etabını hayata geçirdiler.

Suriyeli sığınmacılar ile birlikte oluşturulan dostluk ormanındaki etkinlik, pandemi nedeniyle online olarak tüm bağışçılara ve katılımcılara izletildi.

Fidan dikimi sırasında bir konuşma yapan Hayata Destek Derneği Hatay Saha Koordinatörü Taylan Cengiz, “Ülkemiz tarihinde ve geçmişinde farklı coğrafyalardan, dinlerden göç edip, dünyanın her yerinden gelen insanların vatanı olmuştur. Devletimizin 2019 yılında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile başlattığı sosyal uyum çalışmalarına, STK olarak çok önem veriyoruz. Bu vesileyle ülkemizde bulunan göçmenlerin bu ülkenin kültürünü, dilini, hukuk sistemini ve değerlerini öğrenmeleri çok önem arz etmektedir. Bizde bir insani yardım derneği olarak bu alanda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu anlamda STK'ların ve kamunun birlikte sosyal uyum aktiviteleri oldukça değerli. Sosyal uyuma ve birlikte bir gelecek yaratmaya bir adım atma adına sembolikte olsa, bu aktivite için bir araya gelmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Sığınmacıların ülkemize adapte olmasında emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliyoruz” dedi.

Kardeşlik ve dostluk içerisinde yaşamanın çok değerli olduğu dile getiren AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel iseHayata Destek Derneğini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Hatay Hayata Destek Derneğinin çalışmalarını yakından takip ettiğini dile getiren AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi ise, “İlk günden bu yana sığınmacılarımızın yanında olan, onların korunmasına, topluma kazandırılmasında emek veren Hayata Destek Derneğine teşekkür ediyorum” diye konuştu.