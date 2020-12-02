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Hatay'da drone destekli trafik denetimi

Hatay’da drone destekli denetimlerde kurallara uymadıkları belirlenen 30 sürücüye 11 bin 294 lira ceza kesildi.

Hatay'da drone destekli denetimlerde kurallara uymadıkları belirlenen 30 sürücüye 11 bin 294 lira ceza kesildi.


Hatay Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya Çevreyolu Ekinci Kavşağı'nda trafik denetimi gerçekleştirdi.


Drone destekli denetimde, seyir halinde cep telefonu kullanan, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanmayan ve sürücü belgesiz araç kullandığı belirlenen 30 sürücüye 11 bin 294 lira idari para cezası uygulandı.


Bazı araç sürücülerinin ekiplerin kontrol noktasına yaklaştıklarında emniyet kemerlerini takmaya çalıştığı anlar drone tarafından görüntülendi.

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