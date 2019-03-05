Hatay'da 'drone'li torbacı operasyonu: 32 gözaltı

Hatay'da, narkotik ekipleri drone destekli torbacı operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonlarda 32 kişi gözaltına alındı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerinin merkez Antakya ile İskenderun ilçelerinde 6 aylık fiziki ve teknik takipleri sonucunda, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Drone destekli yapılan operasyonlarda 32 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada 270 gram eroin, 1156 gram esrar, 1975 adet captagon hap ve 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki sorguları sürüyor.