Hatay'da ebabil kuşu bulundu

Hatay'da, evinin bahçesinde ebabil kuşu bulan vatandaş, kuşu insanların olmadığı alanda doğaya saldı.

Merkez ilçe Antakya'da sabah saatlerinde işe gitmek için evinden çıkan Ali Ceren isimli vatandaş, evinin bahçesinde ebabil kuşu buldu. Kuşun ilk olarak kırlangıç kuşu olduğunu sanan Ali Ceren, dikkatlice baktığında ebabil kuşu olduğunu anladığını söyledi. Bitkin halde gördüğü ebabil kuşuna su ve et verdiğini ifade eden Ceren, “Bu sabah evimden işime çıkmak için hareket ettiğimde bahçenin önünde bir kuş gördüm. Kırlangıca benzettim, ayağımla dokunmak istedim, bana da zarar verir, ısırabilir diye. Kafa yapısından ebabil kuşu oluğunu anladım. Kur'an-ı Kerim'de geçen, Fil Suresi'nde geçen ebabil kuşu, mübarek bir kuş olduğunu anladım. Dikkatle dokundum, elime aldım, hareketsiz ve bitkin bir vaziyette olduğunu gördüm. Ufaktan kafasına dokunduğumda, kanatlarını kaldırmaya çalıştığını da gördüm. Biraz elimde su ve etçil olduğunu da bildiğim için biraz et verdim. Hareketlendi ve canlandı. İnsanlardan uzak boş bir araziye bıraktım” dedi.

“Kendim gibi korumak istedim”

Ebabil kuşunun yeryüzüne nadir inen bir kuş olduğunu söyleyen Ali Ceren, “İnsanlarla bir arada yaşamayan bir kuş, havada sürekli uçan bir kuş olduğunu biliyorum. Yere çok nadir indiğini biliyorum, mübarek bir kuş olduğunu biliyorum. Kendim gibi korumak istedim, doğaya salıverdim” dedi.