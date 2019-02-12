Hatay'da El-Kaide üyesi yakalandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde terör örgütü El-Kaide üyesi bir kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yolağzı Mahallesi'nde Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından devriye faaliyetleri kapsamında bir kişi yakalandı. Türkiye'den Suriye'ye kaçak yollarla geçmeye çalışan şahsın yapılan sorgusunda terör örgütü El-Kaide mensubu olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Özbek uyruklu şahsın terör örgütü El-Nusra'ya katılmak üzere Suriye'ye gitmeye çalıştığı belirlendi.

Jandarmadaki sorgusu tamamlanan zanlı, Altınözü Adliyesi'ne sevk edildi.