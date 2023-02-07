Hatay'da enkaz altındaki çocuk ve bir vatandaş 30 saat sonra kurtarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında kalan 5 yaşındaki çocuk ile bir başka binanın enkazında kalan vatandaş, İstanbul'dan gönüllü gelen bir grup vatandaş tarafından 30 saat sonra kurtarıldı. Kurtarma anları kameralara yansırken, durumları iyi olan çocuk ve adam hastaneye götürüldü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde çok sayıda bina yerle bir oldu. Binaların enkazında saatlerdir kurtarılmayı bekleyen vatandaşlara, İstanbul'dan gelen bir grup gönüllü genç yardım elini uzattı. Mahallede yerle bir olan binanın enkazında kalan 5 yaşındaki çocuk, gençler tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. Üzüntü ve sevincin bir arada yaşandığı kurtarma anları ise kameralara yansıdı. Aynı mahallede bir başka yıkılan binanın enkazında mahsur kalan orta yaşlı bir adam ise yine aynı gençler tarafından yapılan çalışma sonucu kurtarıldı. Yaşananlar kameralara yansıdı.