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Hatay'da enkaz altındaki genç 37 saat sonra kurtarıldı

Hatay’ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında kalan 24 yaşındaki bir genç Konya Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından 37 saat sonra kurtarıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında kalan 24 yaşındaki bir genç Konya Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından 37 saat sonra kurtarıldı.



Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesi Ürgen Paşa Mahallesi Yüzbaşı Asım Caddesi'nde çok sayıda bina yerle bir oldu. Binaların enkazında saatlerdir kurtarılmayı bekleyen vatandaşlara, Konya Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri yardım elini uzattı. Mahallede yerle bir olan binanın enkazında kalan 24 yaşında Kerimcan Biter, ekipler tarafından bulunduğu yerden 37 saat sonra kurtarıldı.

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