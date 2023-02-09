İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hatay'da enkaz çalışmalarının ardından gökyüzü toz bulutuyla kaplandı

Hatay’da deprem sonrası bina enkazlarında yapılan çalışmalar sonrası gökyüzü toz bulutuyla kaplanırken o anlar dron havadan görüntülendi.

Hatay'da deprem sonrası bina enkazlarında yapılan çalışmalar sonrası gökyüzü toz bulutuyla kaplanırken o anlar dron havadan görüntülendi.



Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük deprem sonrası bina enkazlarında arama ve kurtarma çalışmaları depremin 4'ncü gününde devam ediyor. Kepçe yardımıyla yapılan arama ve kurtarma çalışmalarının ardından Hatay'da gökyüzü toz bulutuyla kaplanırken o anlar dron ile havadan görüntülendi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.