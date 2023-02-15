Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara Türkiye'nin birçok belediyesi destek veriyor. Pendik Belediyesi de depremin vurduğu Hatay'da lojistik merkezi kurdu. Bölgede çalışmalara katılan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Ekibimizle beraber hem enkaz kaldırmayla ilgili hem de arama kurtarma ekipleriyle ilgili çalışmalarımız şu anda devam ediyoruz" dedi.

Depremin vurduğu Hatay'a Türkiye'nin birçok belediyesinden destek gelmeye devam ediyor. Pendik belediyesi, Hatay'da lojistik merkezi kurarak enkaz kaldırma arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Bölgede bulunan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de çalışmalara bizzat katılıyor. Başkan Cin, "İstanbul olarak birçok belediyemiz Hatay'da görevli. Biz de Antakya'da görevli olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ekibimizi buraya getirdik ve şantiyemizi kurduk. İş makinelerimizi, cenaze araçlarımızı ve ambulanslarımızı da bölgeye getirdik. Ekibimizle beraber hem enkaz kaldırmayla ilgili hem de arama kurtarma ekipleriyle ilgili çalışmalarımız şu anda devam ediyor. Bundan sonraki süreçte özellikle temizlikle ilgili ve molozların kaldırılmasıyla ilgili enkaz kaldırılmasıyla ilgili çalışmalarımız tamamen yoğunlaştırılmış vaziyetteyiz. Bu konuda bizzat buraya gelerek yerinde görmek istedik ve arkadaşlarımızla beraber çalışma yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte daha nasıl bir hayırlı ve etkili hizmet yaparız bunun değerlendirmesini yaptık. İnşallah ekibimizle beraber çalışmalarımızı devam ettirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.